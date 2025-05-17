曼城英足盃決戰水晶宮 捧盃最後希望 夏蘭特盼封王送別迪布尼

曼城衞冕英超失敗後，今晚在溫布萊球場出戰英格蘭足總盃決戰水晶宮，成為今季唯一爭標希望。前鋒艾寧夏蘭特及中場高華錫賽前均稱，希望以一個獎盃歡送完季後離隊的功勳隊長奇雲迪布尼。

曼城今季英超仍為前五而戰，在歐聯及英格蘭聯賽盃均已出局，如今連續3季打入英足盃決賽，成為「藍月」避免今季「四大皆空」唯一希望。首席射手夏蘭特賽前表示，雖然足總盃冠軍未能彌補球隊今季表現欠佳的事實，但希望以此歡送完季約滿的迪布尼，「他在曼城贏得的錦標多得驚人，我希望為他贏多一個獎盃。不過曼城有很高的標準，當連續4季贏得英超冠軍時，如果未能贏第5次代表不是成功一季」。他提及今季水晶宮不易應付，在聯賽作客打和2：2，主場落後兩球下才反勝5：2。高華錫亦稱，全隊上下只有一個目標，就是爭取足總盃冠軍讓效力10年的迪布尼圓滿離開。據報這名33歲中場正獲意甲勁旅拿玻里垂青。

水晶宮此前兩次入英足盃決賽均屈居亞軍，隊長馬克古希認為，決賽壓力全在曼城一方，「因為無人預料我們能入決賽」。水晶宮主力翼鋒伊比爾治伊斯近况大勇，各賽事4場入5球。

利物浦3將入圍年度最佳球員提名

另外，英超公布年度獎項提名，冠軍利物浦3名球星穆罕默德沙拿、華基爾雲迪積克與賴恩格雲貝治入選年度最佳球員最後8強，昨23歲生日的格雲貝治同時入選最佳年輕球員；「紅軍」主帥史諾成為獲提名最佳教練的5名主帥之一。