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體育

巴塞西甲登頂膺三冠王 新星耶馬續閃 費歷克歸功團結如大家庭

【明報專訊】17歲新星拉明耶馬昨在西甲先射入世界波後獻助攻，帶領巴塞隆拿在同市打吡戰作客以2：0挫愛斯賓奴，賽後36戰得85分，領先次席皇家馬德里7分下，提早兩輪第28次登基，連同西班牙盃和西班牙超級盃，榮膺本土賽事「三冠王」，主帥費歷克賽後歸功今年聯賽未嘗一敗，以及上下一心如大家庭。

耶馬傳射破愛軍 巴塞早兩輪稱霸

拉明耶馬於53分鐘右路禁區頂起左腳彎入世界波打破僵局。80分鐘，愛斯賓奴守將李安度卡比拿爭球時蓄意拳擊耶馬腹部直接領紅。至補時4分鐘，耶馬直線妙傳中場費明盧比斯射入鎖定2：0勝局，惟當球證鳴笛完場後，主隊疑為阻止巴塞職球員慶祝，故意灑水驅趕對方離場，而主帥費歷克遂要求麾下返回更衣室，事實是當巴塞取得入球後，敵軍球迷已向他們投擲包括樽子在內的雜物。

費歷克說：「 己隊也曾於兩年前在這裏奪標，故明顯地，這次是不能在這球場祝捷，亦是尊重對方球迷的做法。我們當然可以在更衣室慶祝。」他又強調是次封王主因，是在年初從西超盃掄元獲得信心，接着是今年17場西甲錄得15勝2和，一掃去年尾7戰僅1勝的頹勢。

對於耶馬在西甲斬獲8球和交出13次助攻，費歷克說：「他並非小孩子，總是自信滿滿的。他對球隊固然重要，但成功非關個人，而是一支可令球迷自豪的團隊……能看到這個上下一心的大家庭真好，大家彼此愛護。我為此雀躍。」另此役賽前場外發生交通意外，愛斯賓奴球迷被一輛汽車撞倒，其中13人輕傷，而肇事的女司機其後被捕。

畢爾包輕取基達菲來季戰歐聯

「四大皆空」的皇馬方面，教練安察洛堤今季結束後成為巴西隊新帥疑有變數，事關推動他擔任這職位的艾拿度洛迪古斯，因涉偽造合約被法院下令罷免其巴西足總會長職務。另排第4的畢爾包作客2：0勝基達菲後鎖定下季歐聯席位，並追至只落後作客吞奧沙辛拿兩蛋的三哥馬德里體育會3分；貝迪斯作客逼和華歷簡奴2：2後續排第6位，已落後第5位維拉利爾5分。

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