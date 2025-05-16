木狼退勇士連闖西決 蘭度手感火熱 坐等雷霆金塊勝方

今季由紐約人轉投木狼的球星祖利斯蘭度近况大勇，昨仗手感火熱的他全場18投13中，命中率達72.2%，攻下全場最高29分，加上另一球星安東尼愛華士亦貢獻「雙雙」的22分及12個籃板，二人領銜球隊下半場早段已拉開最多18分下，終以121：110擊敗有史堤芬居里因傷缺陣之餘，另一球星占美畢拿手感低迷僅取17分的勇士，以場數4：1淘汰對方，連續兩季殺入西岸決賽，將鬥奧克拉荷馬雷霆或丹佛金塊。

卡爾嘆若居里在陣勝算更大

已連續4仗得分「20+」的祖利斯蘭度賽後道：「要淘汰勇士並不容易，對手每仗都有不同戰術部署令己隊需要適應，幸好我們能克服它。我在場上做的就是盡力去閱讀球賽變化，盡力交出最好的表現。」而據報已傷癒的居里在未等及第6戰復出下已被淘汰，賽後勇士主帥卡爾亦表示：「當然若他在場的話己隊的勝算肯定會更大，但傷患也是比賽的一部分，我們無法控制。」

塞爾特人挫紐約人續命

東岸方面，衛冕之師波士頓塞爾特人雖有主力球星塔圖上仗右腳阿基里斯跟腱斷裂須長唞提早收咧，但球隊昨仍憑上季總決賽最有價值球員（FMVP）的謝倫布朗，聯同另一主將戴歷韋特合力攻入60分，領銜在主場以127：102大勝紐約人，場數追成2：3。雙方將於周六返紐約麥迪遜公園球場續戰。

另外，WNBA球隊金州女武神昨宣布裁走台裔美籍後衛陳紫柔。這名23歲小將年初助康乃狄克大學女籃奪得NCAA總冠軍，並於WNBA選秀會獲金州女武神以第3輪第30順位選入。