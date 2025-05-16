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2025年5月16日星期五
博洛尼亞奪意盃鎖歐霸席 小勝米蘭三度登頂 破51年錦標荒
鄭欽文首挫莎芭倫卡 破對賽6次全敗宿命闖羅馬賽4強
黃澤林突尼斯挑戰賽8強止步
鄧謝配泰賽過關 今鬥東道主爭入4強
皇馬絕殺馬略卡止頹 麥巴比建功破隊史首季西甲入球紀錄
熱刺征維拉前折古路施夫斯基 孫興慜遭虛假懷孕勒索
電視精選
木狼退勇士連闖西決 蘭度手感火熱 坐等雷霆金塊勝方
港會七人賽今先演名人賽 列文般莫迪亮相
東亞壁球錦標賽開打 衛冕港隊首日橫掃報捷
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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