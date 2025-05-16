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體育

皇馬絕殺馬略卡止頹 麥巴比建功破隊史首季西甲入球紀錄

【明報專訊】正處動盪期的西甲班霸皇家馬德里，昨晨在聯賽主場對馬略卡先失下，終憑前鋒基利安麥巴比「士哥」及小將查高普拉蒙補時建奇功，驚險反勝2：1，一洗上輪國家打吡不敵宿敵巴塞隆拿之頹風。至於今季方加盟的麥巴比已在西甲攻入28球，打破名宿迪史堤芬奴在1953／54年球季創下的隊史首季聯賽入球（27球）紀錄。

巴西名宿期待安帥掌森巴兵團

皇馬昨仗雖全場佔盡上風，全場錄得39次攻門並有13次中目標，但他們在11分鐘被客軍華爾贊特攻破大門後一直得勢不得分，直至換邊後68分鐘方由麥巴比在禁區內施射得手扳平。戰至補時5分鐘，年僅20歲的皇馬青訓中堅拉蒙再接應角球右腳破門，助「銀河艦隊」圍攻下得以全取3分。而功臣之一的麥巴比也一躍成為隊史加盟首季聯賽入球最多的球員。

將在季尾離開皇馬轉教巴西國家隊的主帥安察洛堤，賽後就大讚一眾年輕小將的比賽態度及出眾表現，「即使有多達12名傷兵，我們也展示了永不放棄的精神。一眾有份上陣的年輕球員在這場艱難的賽事中，做出了非常好的示範」。安帥同時也表明，會與皇馬上下一起奮戰至最後一場賽事。至於鄧加及菲臘比美路等多名巴西前國腳，則異口同聲表示十分期待及看好安察洛堤執教「森巴兵團」。

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