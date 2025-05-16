鄭欽文首挫莎芭倫卡 破對賽6次全敗宿命闖羅馬賽4強

此役是鄭欽文首與莎芭倫卡在泥地賽相遇。鄭在首盤第5局率先破發下先贏6：4，次盤乘勝追擊，首兩局連破帶保領先2：0，最後又在盤末再破發，終以6：3鎖定勝局，取得7次交鋒以來首勝，也繼去年的中國及武漢網球公開賽後，職業生涯第3次躋身WTA千分級世巡賽女單4強。

鄭欽文賽後說：「終於突破了！我一直知道我有擊敗所有人的實力。」她續指過去不敵莎芭倫卡的主因在於太輕易失掉首數局，但這名巴黎奧運金牌得主自知既擅長泥地賽，以及「比她更擅長打長回合的球……所以比賽進入到更膠着的階段，這對我較有利的……要去打她的缺點而不是對抗她擅長的部分」。22歲的鄭又透露，昔日是看着比自己年長5歲的莎芭倫卡比賽成長，故此「太尊重對方……把她當成一個普通球員需要一段時間」。

男單3號種子西班牙籍的卡路士艾卡拉斯以盤數2：0挫英籍的德拉柏，4強對手是挫次號種子德籍的阿歷山大薩維利夫的意籍8號種子梅薩迪，而美籍的湯美保羅亦晉級。

史拿晤良十四世冀切磋球技

另外，意籍世界一哥史拿日前獲梵蒂岡邀請，與熱愛網球的新教宗良十四世會面，更稱欲與對方「打兩板」，惟後者笑言：「最好不要！」。良十四世曾於兩年前受訪時自認是「業餘網球運動員」。