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2025年5月15日星期四
溜馬以下剋上滅騎士 連續兩屆入東岸決賽 哈利布頓一夫當關
歐冲引薦港會小將韋俊軒赴日試訓
鄧謝配伍家朗泰國賽首圈過關
新特蘭英冠附4強絕殺 周六決戰錫菲聯爭返英超
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小C朗國際賽「地標」 助葡萄牙U15挫日本
體壇快訊：香港金牛簽小將吳委峻
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【明報專訊】（請看附圖）
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