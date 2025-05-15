新特蘭英冠附4強絕殺 周六決戰錫菲聯爭返英超

新特蘭自2016／17年球季排英超榜尾降班後一度再跌落英甲，至前季才返英冠並以第6名身分出戰英冠升班附加賽卻於4強被盧頓淘汰，今季終取第4名再獲升班希望。

這支曾因降班被Netflix製成紀錄片《不離不棄新特蘭》的球隊，日前在英冠升班附加賽4強首回合主場以2：1先勝由英格蘭名宿林柏特領軍的高雲地利。昨晨次回合作客再戰，卻於76分鐘被敵軍翼鋒馬臣奇勒妙射得手，法定時間輸0：1，總比數踢成2：2須加時續戰。

結果新特蘭直至加時下半場補時兩分鐘的最後一擊，靠後衛丹尼爾巴拉特接應角球傳中近門頭槌頂中楣底彈入網，神奇絕殺高雲地利，兩回合計險勝3：2，殺入本周六晚的決賽，將與淘汰布里斯托城的錫菲聯爭奪下季最後一個英超席位。

艾禾尼爾開刀後昏迷留醫深切治療

另外，英超球隊諾定咸森林射手艾禾尼爾日前鬥李斯特城時撞門柱腹部重創，惟多間傳媒報道他在接受首次手術後一度昏迷，現於深切治療部留醫，其後會方發聲明稱對方目前康復情况良好，並強調「一切以球員健康為先」。