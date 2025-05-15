鄧謝配伍家朗泰國賽首圈過關

港隊兩女雙組合爆冷淘汰種子

范嘉茵／尤漫瑩過去連續5項世巡賽均告「一輪遊」，不過二人昨於泰國公開賽打出驚喜，面對東道主的4號種子組合簡娜哈／慕恩旺，首局刁時贏23：21後，再於次局中段拉開比數以21：15取勝，直落兩局淘汰對手殺入16強，將鬥中華台北隊的許雅晴／宋祐媗。

至於呂樂樂／曾曉昕同日面對5號種子的台將張淨惠／楊景惇，則以22：20、16：21、21：15，局數2：1力克對方過關，連續3項世巡賽躋身次圈，將與韓國隊的鄭娜銀／李妍雨爭入8強。

上月復合即在亞洲賽奪金的鄧俊文／謝影雪，前晚以3號種子身分率先亮相下輕鬆直落兩局21：14、21：17擊退主場的迪拉列沙古／慕恩旺，16強將遇國家隊的朱一珺／張馳。

單打方面，港隊一哥伍家朗昨在首圈以直落兩局21：15、21：18淘汰泰國隊的王高倫，走出近兩項賽事首圈下馬的頹勢。惟其隊友李卓耀及吳英倫則分別直落兩局不敵日本隊的西本拳太及新加坡隊名將駱建佑，同告「一輪遊」。而港隊女將盧善恩亦於首圈局數0：2被主場出戰的頭號種子李美妙淘汰。