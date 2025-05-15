歐冲引薦港會小將韋俊軒赴日試訓

下月赴日丙讚岐U18練5天

韋俊軒生於香港，父親為英國人、母親為中國人。就讀南島中學的他在今年初全港學界精英足球比賽協助校隊取得第4名，本月將中學畢業；他今季效力港會，上陣1場賽馬會菁英盃及5場U22聯賽，獲港會選為菁英盃每隊最佳U22球員；他亦是港足去年U20亞洲盃外圍賽成員。

曾外流日本3年的歐冲稱，今年初入場看精英賽，想從中找一名有潛質小將赴日試訓，看了多仗最終選定韋俊軒，「鍾意他隻腳，很少香港門將用球好」。他們下月2日出發到高松市，6月3至7日於讚岐釜玉海U18梯隊試訓5天，然後返港待回覆有否機會繼續跟操，「海外球員到日本球會試訓門檻很高，我發送了James的履歷和一些比賽片段，跟會方磋商一段幾長時間才成事。雖然能留低機會好細，但如踢得好是有機會跟一隊練」。

韋俊軒起初司職右閘，之後轉任門將跟隨港超球隊九龍城門將教練唐咖名學法約3年。他透露去年底曾到英甲球隊查爾頓青年軍試腳，冀經驗有助今次機會測試實力。

另外，歐冲今年初加盟九龍城至完季，至今僅在聯賽後備上陣1場。他昨稱完成今季後，下季希望繼續留港落班。