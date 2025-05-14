教波着重紀律展現態度 囑後輩切記「管理自己」

近年愈多港將挑戰內地聯賽，2012年夏天加盟中甲球隊廣東日之泉一年半的梁振邦稱，現今環境與渠道令港將更易北上是好事，「始終內地聯賽規模和水平真的高過港超，發展和進步空間自然相對較留港大」。東方19歲小將吳宇曦踢職業不足兩季，今年初已轉投中甲球隊重慶銅梁龍，曾在青年軍教過這名新晉港腳的「傻邦」認為，年輕球員除了上陣機會，最緊要做好「管理自己」，「若年少時管理得不好，很容易就摧毁了建立的東西，一切好睇自己做化」。他又寄語兩名東方港將，馬希偉性格上「要再開放點」，對林衍廷則笑謂「場外事管好點」，「他若非受腳傷困擾，我今季可能唔使上陣咁多」。

小將讚平易近人有助請教

21歲港將馬希偉憶述在東方青年軍時獲梁振邦指導半季，笑言這名老大哥執教風格與東方青訓總監黃振宇截然不同，「他不算嚴格又無架子，會經常參與年輕球員的話題，很快和我們打成一片。升上一隊時，未問他已知我們遇到的困難和給建議，都多年輕球員會主動找他請教」。另外兩名東方小將柏拔和楊棟棋也稱，感受到這名38歲隊長對每個細節有要求，會身體力行用心指導。