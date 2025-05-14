不老梁振邦續馳騁 育小將出頭接棒 身兼東方球員及梯隊教練 場內外互推動求進

文：余瑋、圖：曾憲宗

三字頭悟疲態增 注重恢復勤拉筋

首膺港超4月最佳球員

梁振邦今季為東方各賽事上陣33場入1球，至今助球隊在港超前3爭逐，以及3項盃賽都入4強，贏得高級組銀牌及晉身本月底足總盃決賽，昨更首次當選港超4月最佳球員。隨着年齡增長，昔日體能見稱的他也多了感疲態之時，如今季隨隊參與亞冠盃2分組賽更是大挑戰，「亞洲賽節奏和強度跟港超比相差很大，尤其第一場就作客澳洲對FC悉尼，一開始真的難適應，我仲擺了烏龍球。比賽後勁疲憊食飯都無胃口，第二朝就要搭飛機返港準備數日後聯賽。球員過30歲後恢復真的幾重要，所以比賽後盡量休息，拉筋多做了不少，亦真的會控制飲食減油膩」。司職防中的傻邦今季中因球隊人腳不足，下半季臨危受命多了客串中堅，憑藉經驗去防守限制不同類型的外援前鋒。

由17歲開始踢職業足球，梁振邦稱當打時「會着重個人，好想表現自己」，踢波第21年心態已改變，尤其出任東方U16青年軍主教練已有7、8年後，近年升上東方一隊的小將們，吳宇曦、馬希偉、楊棟棋、高銘浩、蕭政、柏拔、林千裕、黃安游等在青年軍時都獲他指導過，「現在同在一隊感覺幾有趣，我的歲數差不多是他們一倍，他們踢得好時我會有滿足感」。東方上月港超作客以1：2僅負理文，傻邦在尾段少有頻頻後上入禁區進攻，更有一次攻門中楣間接造就19歲翼鋒李俊霆補射建功，「當時換了多名小將入場，好有活力，其實有時他們會推動返我轉頭。作為青年軍教練，在場上我會諗如何幫他們表現更好」。

笑言湊女難度可比踢波

梁振邦經歷過香港足球的「冰河時期」，「記得有次代表公民周中在旺角場比賽，只得幾十人入場。天氣凍時比賽不足100名觀眾都試過」。他稱雖然現在本地球市仍不穩定，但關注度及資源配套等已較當年好。梁振邦女兒溱溱現3歲半，如今會用過去看動漫的時間來湊女，笑言辛苦程度與踢波「有得比」，不過曾在家重溫自己比賽時，女兒試過在片段認到爸爸，讓他會心微笑，「她認到爸爸在踢波，知道我著16號」。

昔日港足中場拍擋朱兆基、林嘉緯、白鶴及黃洋等已相繼退役或執教鞭，梁振邦重申未想到何時掛靴，「視乎自己跟不跟得上，若在操練和比賽看到隊友進步好快，感受到和他們距離開始愈拉愈開，就會諗是否退下來」。問到會否想踢到40歲，傻邦苦笑謂再踢多兩年並不易，「我現在仍享受練波和比賽，教波只是企場邊，踢波過癮好多。繼續踢對我問題不大，但對球隊長遠發展是否最好？我更期待年輕球員快點上來，若有人接到班，我就可以功成身退」。

平常心競逐港足明星選舉獎項

梁振邦先後隨南華和東方贏過不少本地錦標，也是港足2009年東亞運金牌成員，唯獨個人殊榮只在年少時獲選一次最佳青年球員，一直無緣香港足球明星選舉最佳11人。他一如既往謙稱各位置競爭激烈，「同位置每季都有踢得比我出色的球員，入選與否平常心吧」。