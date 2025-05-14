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體育
2025年5月14日星期三
港乒以老帶新迎世界賽 李靜期待男雙表現 黃杜配再爭牌
羅素月底訪港與球迷交流 獨行俠爆冷首中狀元籤勢簽法拉格
港女足五人亞盃負泰國 8強止步寫隊史最佳
米蘭意盃決戰博洛尼亞 冀奪冠鎖歐霸席
皇馬誓取馬略卡 阻巴塞提早登頂
佐高域與教練梅利分道揚鑣 結束半年合作關係
體壇快訊：陳吳配無緣泰羽正賽
電視精選
不老梁振邦續馳騁 育小將出頭接棒 身兼東方球員及梯隊教練 場內外互推動求進
教波着重紀律展現態度 囑後輩切記「管理自己」
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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港乒以老帶新迎世界賽 李靜期待男雙表現 黃杜配再爭牌
羅素月底訪港與球迷交流 獨行俠爆冷首中狀元籤勢簽法拉格
港女足五人亞盃負泰國 8強止步寫隊史最佳
米蘭意盃決戰博洛尼亞 冀奪冠鎖歐霸席
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