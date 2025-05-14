體壇快訊：陳吳配無緣泰羽正賽

《F1》電影下月底港上畫

由荷李活影星畢彼特及丹森艾迪斯領銜主演的賽車電影《F1》落實將於下月26日於香港公映，翌日於北美開畫。早前在F1邁阿密站以嘉賓身分擔任終點揮旗手的韓團BLACKPINK成員Rosé，為今次電影獻唱的主題曲《Messy》在YouTube發布不足4日點擊率已突破1300萬。

錫菲聯闖升班附加賽決賽

錫菲聯昨晨在英冠升班附加賽4強次回合主場3：0擊敗布里斯托城，兩回合計以6：0淘汰對手，率先殺入下周六在溫布萊球場舉行的決賽，對手為新特蘭或高雲地利。至於英超球隊諾定咸森林的尼日利亞籍射手艾禾尼爾日前鬥李斯特城時撞門柱腹部重創，據報昨晨已施手術治理。

中大浸大學界三籃稱王封后

GA110全港學界三人籃球賽周日在堅尼地城士美菲路體育館落幕。贊助商Gym Aesthetics同日公布將贊助早前贏得大專盃的香港大學男籃，出戰8月東京舉行的世界大學生籃球系列賽。賽事方面，香港中文大學和香港浸會大學分別贏得大專男、女子組冠軍。