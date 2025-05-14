羅素月底訪港與球迷交流 獨行俠爆冷首中狀元籤勢簽法拉格

前年曾訪港的29歲籃網控衛丹基路羅素，昨落實將於本月25日再度來港，屆時將現身灣仔合和中心出席贊助商品牌李寧的活動之餘，亦預告同日會突擊本港街場與波友互動。

另外，NBA昨完成選秀排位抽籤，結果只有1.8%機會的獨行俠爆冷取得隊史首個狀元籤，成為歷來第4低機會中籤的球隊，據報勢將簽入杜克大學的18歲前鋒新星法拉格。而聖安東尼奧馬刺與費城76人則分別取得榜眼及探花籤。年初才上任獨行俠行政總裁的域克韋斯（Rick Welts）表示：「我為獨行俠球迷感到高興，我明白今年2月（盧卡當錫被交易）發生了一些事令球迷很有意見，但今（昨）天是大家會共同感興奮的喜事，我相信球隊的未來定會更好。」

綠軍負紐約人折塔圖瀕出局

木狼再破勇士叫糊

季後賽方面，衛冕的「綠軍」波士頓塞爾特人在東岸次圈第4戰，末段有是役攻入全場最高42分的球星塔圖疑右腳阿基里斯腱撕裂退下火線，球隊亦最終作客以113：121負紐約人，總場數落後1：3陷出局邊緣。而明尼蘇達木狼在西岸次圈作客以117：110擊敗續有球星史堤芬居里因傷避戰的金州勇士，總場數拉開3：1「叫糊」。

此外，62歲籃壇傳奇名宿「波神」米高佐敦昨落實將於下賽季起為美國電視台NBC擔任NBA特別評論員。