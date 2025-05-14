港乒以老帶新迎世界賽 李靜期待男雙表現 黃杜配再爭牌

5男6女戰5項 陳顥樺盼發揮水準

乒乓世界賽將於本月17至25日於多哈上演，港隊派出5男6女出戰單打及雙打共5個項目，今日啟程赴當地提前適應場地。總教練李靜表示個人對混雙和男雙期望較高，亦盼女雙能創造奇蹟。他認為曾奪3屆世界賽混雙銅牌的「黃杜配」拍檔已久，打法被對手研究多年，再贏獎牌雖有難度，但仍有信心。

此外，李靜又坦言港乒現處於「以老帶新」演變期，陳顥樺、江芷林、李凱敏等隊員是初次參加世界賽。他期待黃鎮廷伙拍20歲新星陳顥樺在男雙的表現，指出後者過往在青少年亞洲賽等表現出色，因此上限很高。

港乒「一哥」黃鎮廷今次同時參戰男雙、混雙及男單，談及自己歷來第3個男雙拍檔陳顥樺，他認為對方年輕、速度快、慣用左手，具備雙打優勢，但亦呼籲外界給予年輕球員多些成長時間。陳顥樺則表示從師兄阿廷身上學到很多，希望發揮自己水平，爭取在男雙奪牌。曾擊敗過日本隊名將張本智和的他又表示，今次男單目標是殺入8強。

杜凱琹藉錄像研朝鮮打法

至於承載獎牌希望的「黃杜配」，二人均對奪牌充滿信心，「最好就換個顏色」。杜凱琹稱若順利晉級16強，或將迎朝鮮隊的咸有成／邊松景，「我們之前亞洲賽以局數0：3輸給他們，因此有錄像可研究他們的打法，提前準備戰術應對」。阿杜又形容朝鮮組合實力強勁如同人工智能（AI），「他們永遠都答到你下一步」。黃鎮廷則指二人配合十餘年，心態更成熟，無論遇到何種困難都有信心迎刃而解。