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2025年5月13日星期二
巴塞四殺皇馬 拋離7分最快周四登頂 安察洛堤落實離艦隊轉教巴西 冀領軍衝擊明年世盃
10人阿仙奴逼和利物浦亞席危機現 馬連奴入波後被逐 歐霸雙雄曼聯熱刺陣前折將
港足點兵迎未來3戰 洛迪古斯奧力斯首入圍
何瑋桁重劍大獎賽哥站無緣8強 女將佘繕妡次圈止步
溜馬大勝騎士叫糊 雷霆險勝金塊追平場數
體壇快訊：港足球盛會門票售罄
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【明報專訊】（請看附圖）
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