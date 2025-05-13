體壇快訊：港足球盛會門票售罄

拿玻里失分僅領先國米1分

拿玻里昨意甲雖藉麥湯米尼助攻盧卡古及拉斯柏度尼兩度領前，卻終被由韋拉執教的熱拿亞逼和2：2，賽後36戰得78分，領前作客2：0勝拖連奴的次席國際米蘭縮減至1分。尾四萊切作客打和維羅納1：1後，與排尾三安玻里同得28分，領先尾二威尼斯兩分。

姚錦成攜子赴體育節分享

第68屆體育節重點活動「親子運動市集」上周六起一連兩日在荃灣體育館舉行，並設有多個主題體能遊戲區。體育節大使兼港隊七人欖球退役華將姚錦成在母親節當天亦攜兒子到場，他表示活動能讓家長和孩子一同留下珍貴回憶。

沙高MotoGP法站主場封王

34歲的本田衛星隊LCR車手沙高（Johann Zarco）昨在世界電單車錦標賽（MotoGP）法國站正賽採用雨胎策略，終經過26圈後率先衝線，以逾19秒優勢壓總成績暫領先的杜卡迪車隊馬昆斯，職業生涯第2次贏得分站冠軍，亦成為自1954年以來首個主場揚威的法國人。

大坂羅馬賽16強下馬

大坂直美昨在羅馬網球大師賽女單16強，以盤數1：2負史端絲出局，而晉級16強的有一姐莎芭倫卡、嘉奧芙、米拉安祖娃、鄭欽文和拉度簡露等。闖入男單16強有阿歷山大薩維利夫、卡路士艾卡拉斯、德拉柏、丹尼麥維迪夫等，但魯尼卻爆冷被淘汰。