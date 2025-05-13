10人阿仙奴逼和利物浦亞席危機現 馬連奴入波後被逐 歐霸雙雄曼聯熱刺陣前折將

阿諾特離隊在即遭主場球迷柴台

昨仗是利物浦鎖定錦標後首場主場賽事，阿仙奴球員賽前亦列隊恭賀對方。紅軍在20分鐘先有鋒將加普接應後衛安德魯羅拔臣勁頂破網，1分鐘後中場蘇保斯拉爾傳地波，路易斯迪亞斯門前掃入領先至2：0，廠兵下半場反撲，47分鐘翼鋒加比爾馬天尼利接應拍檔李安度杜沙特傳中頂入，戰至70分鐘中場馬田奧迪加特勁射，紅軍門將艾利臣比加擋出不遠被米基爾馬連奴補中頂入追平2：2，這名西班牙隊中場9分鐘後卻因侵犯對手「兩黃變一紅」被逐，兩軍其後未添紀錄終賽和2：2。

阿仙奴主帥阿迪達賽後說：「我們上半場的表現未達應有水平，這是不能被接受的。」聯賽3輪不勝的阿仙奴目前36戰得68分，領先下輪對手紐卡素兩分，若主場敗陣將亞席不保；另利物浦後衛阿歷山大阿諾特早前宣布季後離隊，後備登場的他被主場球迷「柴台」。

森林和李城 隔30年再獲歐戰席

另一方面，歐霸決賽雙雄曼聯及熱刺於主場以兩球不敵韋斯咸及水晶宮，賽後排第16及17位的兩軍更有後衛利尼約路及中場古路施夫斯基傷出，為兩軍下周四凌晨決戰添陰霾；諾定咸森林雖被客隊李斯特城逼和2：2後排第7位，但球隊已確定隔30年再奪歐戰資格。

英冠升班附加賽方面，由英格蘭名宿林柏特領軍的高雲地利明晨將在次回合征新特蘭，定希望收復首回合落後1：2的失地。