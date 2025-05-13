巴塞四殺皇馬 拋離7分最快周四登頂 安察洛堤落實離艦隊轉教巴西 冀領軍衝擊明年世盃

下月初世盃外地標領軍征厄瓜多爾

巴西足總昨晚公布，委任65歲意大利籍名帥安察洛堤為新帥，將在下月6日在世界盃南美洲區外圍賽「地標」領軍作客厄瓜多爾隊，下個對手將是5日後主場迎戰巴拉圭隊。巴西足總會長艾拿度洛迪古斯說：「讓他執教巴西不僅是項戰略舉措，更是向全世界宣告，我們決心重奪世界足壇的巔峰。他是史上最偉大的教練，如今他正帶領着世界上最偉大的國家隊。我們將攜手為巴西足球譜寫新的輝煌篇章。」巴西目前在世盃外排第4位，而最終前六球隊直接出線世盃決賽周，第7名則獲得洲際附加賽資格。

麥巴比戴帽無助皇馬搶分

回說西班牙國家打吡戰，巴塞此役先後於5和14分鐘，被皇馬前鋒基利安麥巴比梅開二度落後。巴塞鋒將費倫托利斯於19和32分鐘，分別助攻守將艾利加西亞及拉明耶馬扳平，隊友翼鋒拉芬夏比洛尼則在34和45分鐘獲中場柏迪和托利斯助攻，助球隊以4：2反超前結束上半場。下半場70分鐘皇馬再由麥巴比建功，但終仍以3：4敗走，今季西甲兩戰、西班牙盃及西超盃被巴塞四殺，乃1983年以來首次。

西甲將在周中「開快車」，其中若皇馬周四凌晨主場對馬略卡不勝，今季38輪總積分最多只會與最後3仗全輸的巴塞同得82分，在同分先計對賽成績下，周五凌晨才作客鄰會愛斯賓奴的巴塞，便可提早3輪重奪聯賽冠軍，惟教練費歷克說：「未來3個對手都想打敗我們，故球員須續集中精神比賽。」

安帥讚準繼任人沙比最佳之一

對於今季德甲亞軍利華古遜的皇馬名宿沙比阿朗素料成下任皇馬新帥，安察洛堤說：「他既已在德甲取得神奇成績，證明他已是當今其中一個最佳教練，有力領軍世上任何球隊。」此外，沙比昨在德甲尾二一輪主場告別戰帶領「藥廠」比賽，但以2：4不敵賽後升上第5的多蒙特。