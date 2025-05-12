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體育

黃珀恒破PB跳贏陳銘泰封王 認屬成長里程拒設限

【明報專訊】港隊「跳遠王子」陳銘泰昨在香港田徑錦標賽亮相，縱在首4跳保持領先，惟被「師弟」黃珀恒第5跳以創下個人最佳成績（PB）的7.86米後上封王。黃珀恒形容此戰會是成長里程碑，但不會為自己設限，「之後想跳出來的成績，遠比8米更多」。

陳銘泰初賽首跳在超風速下跳出7.50米，完成3跳後首名晉級決賽。他決賽首跳再跳出7.67米，但初賽第7名的黃珀恒第5跳做出7.86米個人最佳，從而後上奪金。黃珀恒稱上次PB為前年大專賽跳出7.71米，一路走來經歷大小傷患，形容此戰是成長里程碑，「7.86米是個里程碑，但不會就此停止，我之後想跳出來的成績，遠比8米更多」。他無緣出戰本月底韓國舉行的亞洲賽，稱緊接放眼7月德國舉行的世界大學生運動會，並渴望出戰11月舉行的粵港澳全運會。

陳銘泰盼亞洲賽前續改善技術

陳銘泰則稱未能乘着賽事氣氛帶動成績感可惜，透露今季跳躍發揮平平，故兩周前出戰新加坡公開賽時着手調整技術，並在此戰看見成效，「能力是有的，只是技術上未夠穩定發揮，希望月底出發亞洲賽前，未來兩周訓練繼續改進好技術」。他提到亞洲賽目標跳進決賽，但此前先要在資格賽求穩定，「先要跳到7.7至7.9米入決賽，之後能否挑戰8米就要視乎情况」。

此外，19歲小將劉欣悅在女子撐竿跳做出3.10米摘銀，以0.05米之微打破冼彤陽塵封8年的U20港青紀錄，成為U18、U20雙料紀錄保持者。金牌則由林秀蕾以3.20米奪得。

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