葉景維膺港田徑賽百米男飛人 女將陳佩琦0.02秒僅負摘銀 稱病癒態沉反卸包袱

葉景維前日準決賽以破個人最佳成績（PB）的10.39秒，僅次郭俊廷和鍾梓聖以總成績第3名晉決賽。3人在決賽鬥得激烈，葉終以10.42秒率先衝線，以0.02秒快鍾梓聖半步奪冠，郭俊廷則以10.46秒摘季。

葉景維賽後透露上月因大學考試和身體不適影響訓練，另今日需啟程參與重慶舉行的全國田徑大獎賽，故昨以「跑個流程」心態應戰，決賽成績未如準決賽仍滿意，「上年只跑了兩三場100米比賽，畢竟200米才是主項。今年跑多了100米練到其他方面，因此滿意收穫」。亞洲賽本月底在韓國龜尾舉行，首次參賽的他將出戰200米，希望屆時能刷新20.92秒PB。

郭俊廷掛銅 稱對日前破PB不意外

郭俊廷前日在準決賽跑出10.37秒，追平自己上月在香港田徑系列賽創下的PB兼U20港青紀錄。他對再創佳績並不意外，「人會進步，我做動作好、練得好、食得好，PB是正常事」。他將迎來個人首項成年組大賽，出戰亞洲賽100米和4×100米接力，盼闖入100米決賽之餘，亦與隊友衝擊接力前四。

陳佩琦放眼亞洲賽4×100接力

女子100米決賽方面，陳佩琦跑出11.80秒，以0.02秒之差惜負新加坡籍跑手陳緒洳摘銀。她早前準決賽跑出11.70秒，時隔兩年再創PB，賽後透露自己感冒發燒初癒，以致狀態不佳且沒信心，卻變相卸下心中包袱，「錯有錯着，過往有體力想多發揮一些技術，今（昨）日無力氣所以放鬆了，反而整個人都更加順」。

陳佩琦將在亞洲賽出戰女子100米及4×100接力，當中期待接力成績更上一層樓，「上屆我們拿到第4名，而今年我們港隊實力愈來愈強，加上有很多小將，包括從青年隊升上來的白凱文、鄧焯文都跑得很快」。