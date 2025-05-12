報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年5月12日星期一
紐卡素破車路士升季席 曼城和修咸頓跌第4 哥帥怨把握力差
10人理文挫九龍城返榜首 補時失球再絕殺 朱兆基認夠運
拜仁主場輕取慕遜加柏贈興 卡尼稱奪冠如釋重負
港女足大破菲律賓 首闖五人亞洲盃8強撼泰國
史拿家鄉復出羅馬賽輕勝 為回歸球場感高興
蘭度獻三雙領木狼反先勇士 塞爾特人破紐約人追近
體壇快訊：美斯錄美職生涯最大敗仗
電視精選
葉景維膺港田徑賽百米男飛人 女將陳佩琦0.02秒僅負摘銀 稱病癒態沉反卸包袱
黃珀恒破PB跳贏陳銘泰封王 認屬成長里程拒設限
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
紐卡素破車路士升季席 曼城和修咸頓跌第4 哥帥怨把握力差
10人理文挫九龍城返榜首 補時失球再絕殺 朱兆基認夠運
拜仁主場輕取慕遜加柏贈興 卡尼稱奪冠如釋重負
港女足大破菲律賓 首闖五人亞洲盃8強撼泰國
史拿家鄉復出羅馬賽輕勝 為回歸球場感高興
蘭度獻三雙領木狼反先勇士 塞爾特人破紐約人追近
體壇快訊：美斯錄美職生涯最大敗仗
電視精選
葉景維膺港田徑賽百米男飛人 女將陳佩琦0.02秒僅負摘銀 稱病癒態沉反卸包袱
黃珀恒破PB跳贏陳銘泰封王 認屬成長里程拒設限
紐卡素破車路士升季席 曼城和修咸頓跌第4 哥帥怨把握力差
10人理文挫九龍城返榜首 補時失球再絕殺 朱兆基認夠運
拜仁主場輕取慕遜加柏贈興 卡尼稱奪冠如釋重負
港女足大破菲律賓 首闖五人亞洲盃8強撼泰國
史拿家鄉復出羅馬賽輕勝 為回歸球場感高興
蘭度獻三雙領木狼反先勇士 塞爾特人破紐約人追近
體壇快訊：美斯錄美職生涯最大敗仗
葉景維膺港田徑賽百米男飛人 女將陳佩琦0.02秒僅負摘銀 稱病癒態沉反卸包袱
黃珀恒破PB跳贏陳銘泰封王 認屬成長里程拒設限
prev
next