體壇快訊：美斯錄美職生涯最大敗仗

索洛夫11分鐘戴帽西甲最快

馬德里體育會昨藉中鋒阿歷山大索洛夫上半場「大四喜」下，在西甲以4：0大勝客隊皇家蘇斯達，而這名挪威隊球員僅花11分鐘便入3球，創聯賽最快「戴帽」紀錄，並助球隊連續13屆獲得歐聯席位；法甲馬賽藉格連活特建功助發隊主場3：1勝勒哈弗爾續排次席，與主場2：0挫里昂的第3位摩納哥出席下季歐聯。

拉素逼和祖雲兩敗俱傷

祖雲達斯在意甲下半場51分鐘雖憑前鋒高路梅安尼先拔頭籌，但因隊友後衛皮爾卡魯魯於66分鐘直接領紅，少踢1人下，終被拉素中場域仙奴在補時5分鐘扳平1：1完場。兩軍賽後36戰同得64分列第4和5位，只領前明晨作客阿特蘭大的第6位球隊羅馬1分。。

駱建佑宮崎台北賽稱王封后

屬世界羽聯（BWF）超級300系列的台北羽毛球公開賽昨舉行決賽，次號種子新加坡籍好手駱建佑與首號種子東道主球手周天成各贏一局後，前者於決賽局「刁時」後以22：20險勝奪標。女單頭號種子18歲的日籍新星宮崎友花則以局數2：1，反勝佔主場之利的6號種子林湘緹封后。