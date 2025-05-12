10人理文挫九龍城返榜首 補時失球再絕殺 朱兆基認夠運

東方破北區落後3分列第3

理文昨仗完半場補時靠中場保利臣遠射中柱，射手安尼亞成功「執雞」，領先1：0，惟中堅泰法蘇尼換邊後89分鐘犯規「兩黃變一紅」被逐，尾段需10人應戰，禍不單行是門將陳嘉豪補時9分鐘欲放下皮球開「生波」時，被埋伏背後的九龍城前鋒卡朗搶走皮球射入空門。正當以為兩隊打和完場，理文翼鋒羅沙1分鐘後迎頂破網，終以2：1絕殺九龍城，賽後22戰50分以1分力壓大埔重返榜首，並以3分領先東方，後者在同日憑馬高斯7分鐘一箭定江山，作客1：0小勝北區。

理文暫代主教練朱兆基坦言被扳平時當刻非常沮喪，甚至一度認為比賽已無望。他特別提到門將陳嘉豪的心理狀况，「真的很低級，不可能出現的其中一件事，但未反應過來，原來可以再有入球，我們比起昨（前）日的大埔更幸運，這是份禮物」。他亦承認能夠全取3分純屬幸運，「目前還有兩場比賽（分別作客對北區及標準流浪），不能寄望其他球隊的表現，必須靠自己努力爭勝」。九龍城則聯賽六連敗，主帥陳銘剛直言「輸自己」，「整場比賽所有事都做得好，只是最後防守不集中」。