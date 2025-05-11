體壇快訊：桌球大獎賽明年2月再臨香港

港隊女重3將無緣大獎賽正賽

重劍大獎賽哥倫比亞站前晚於波哥大展開，香港女隊代表陳渭泠、連翊希及朱嘉望外圍賽止步，無緣殺入正賽。至於以世界排名第8身分直入正賽的佘繕妡，今將在女子個人賽獨力爭取佳績。男子組方面，世界排名第13的港將何瑋桁同直入正賽今出戰。

楊睿騏續約香港金牛爭衛冕

香港金牛日前宣布，與港隊後衛楊睿騏（Ricky）續約，來季隨隊為這支上屆全國男子籃球聯賽（NBL）總冠軍爭取衛冕，亦意味連同楊瑞鴻在內，下季將有兩港將續效命。總經理孫欣偉表示：「很高興能與他繼續並肩作戰。Ricky和楊瑞鴻在休季期間進步明顯，相信在接下來球季二人有望被賦予更重要角色，在球隊衛冕之路上作出更大貢獻。」

2031女足世盃增至48隊看齊男足

國際足協（FIFA）昨宣布，由2031年美國及墨西哥主辦的女足世界盃開始，決賽周隊數將由原本的32隊增至48隊，小組賽亦由原有的8組改為12組，與2026年男足世界盃決賽周起用的新制看齊。