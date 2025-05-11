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體育

體壇快訊：桌球大獎賽明年2月再臨香港

【明報專訊】世界桌球巡迴賽（WST）賽會昨公布下季賽程，其中今年3月首於香港舉辦的世界格蘭披治桌球大獎賽，暫定明年2月3至8日續落戶香港，比賽場地待定。另外，WST日前公布年度獎項，去年底取得香港身分證的世界一哥卓林普獲選為年度最佳球員，破天荒第4次獲獎；早前首奪世界賽冠軍的國家隊好手趙心童則膺年度最佳表現獎。

港隊女重3將無緣大獎賽正賽

重劍大獎賽哥倫比亞站前晚於波哥大展開，香港女隊代表陳渭泠、連翊希及朱嘉望外圍賽止步，無緣殺入正賽。至於以世界排名第8身分直入正賽的佘繕妡，今將在女子個人賽獨力爭取佳績。男子組方面，世界排名第13的港將何瑋桁同直入正賽今出戰。

楊睿騏續約香港金牛爭衛冕

香港金牛日前宣布，與港隊後衛楊睿騏（Ricky）續約，來季隨隊為這支上屆全國男子籃球聯賽（NBL）總冠軍爭取衛冕，亦意味連同楊瑞鴻在內，下季將有兩港將續效命。總經理孫欣偉表示：「很高興能與他繼續並肩作戰。Ricky和楊瑞鴻在休季期間進步明顯，相信在接下來球季二人有望被賦予更重要角色，在球隊衛冕之路上作出更大貢獻。」

2031女足世盃增至48隊看齊男足

國際足協（FIFA）昨宣布，由2031年美國及墨西哥主辦的女足世界盃開始，決賽周隊數將由原本的32隊增至48隊，小組賽亦由原有的8組改為12組，與2026年男足世界盃決賽周起用的新制看齊。

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