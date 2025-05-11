踏雪競走越障礙 特奧女將破繭出 16歲應希言揚威世冬運 母見證成長學會放手

【明報專訊】應希言自幼患有語言障礙、輕度智障及自閉症，接觸雪鞋競走不足3年，今年初代表港隊在特殊奧運世界冬季運動會奪得金牌。受益於運動，如今她已學會照顧自己及與外界溝通，在今日母親節，她一如既往會向一直陪伴左右的母親送上親手繪畫的賀卡並親口說句「我愛你，謝謝你」；與此同時，在女兒成長過程中，也讓應媽媽明白到必須學會放手。
文：許楚雅、圖：鍾林枝
應希言3歲確診自閉症，亦有語言障礙及輕度智障，曾是個只願浸沉畫畫和動畫世界的被動女孩。直至2022年7月，當時在佛教志蓮中學讀中三的希言迎來人生改變。她在老師鼓勵下接觸雪鞋競走，短短兩年已代表港隊在中國殘疾人冰雪運動季奪得1金2銀，現年16歲的她，今年初更在意大利都靈舉行的特奧世界冬運會雪鞋競走女子200米奪冠。
童年排斥各類運動 情定雪鞋競走因獲讚賞
應媽媽憶述，女兒童年極排斥運動，「試過跑步、溜冰、踩單車，一遇挫折或疲累就放棄，無論如何勸她也無用」。應媽媽觀察雪鞋競走都會有「苦與累」，女兒卻因享受獲讚賞和成就感而堅持訓練，「這就是自閉症孩子的純粹，會無限放大當下的快樂」。希言談起比賽時也雙眼發光，「可以去不同國家比賽、認識新朋友，這很新鮮！未來我要一直做運動員」 。
初時接觸雪鞋競走，希言會體力不繼，每晚在母親陪伴下加練；賽場需脫御寒衣服於零下20℃競走，她多次險些病倒。希言坦言最艱難考驗發生在中四首次隨港隊出外參賽，「媽媽無法陪同、手機無法使用，擔心自己走失就回不來」。不過教練抓住她好強性格，用激將法引導突破心理障礙，她自豪地說：「現在出外我能自己選食物、買東西，無媽媽陪也不怕，我大個女了！」為感恩母親陪伴與付出，喜歡畫畫的希言每年母親節都會用iPad畫賀卡送給媽媽表達愛意，並一如既往說句「我愛你，謝謝你」。
獲學生運動員獎 母親節畫賀卡表愛意
女兒成長過程中也令應媽媽感慨萬千，「幾次比賽後她變得獨立自信。我才明白，自己必須學會放手」。應媽媽坦言，這3年最感動是希言主動提出要獨自上學、訓練，往往令她內心很矛盾，既開心又擔心，「最想她可以獨立照顧自己，因為我不能陪她到老。自閉症兒童很難主動走出第一步，如果不是運動，可能她中學畢業我都無法放手。譬如教她洗頭我都花了9年時間，因為我不夠狠心逼她成長」。這位單親媽媽又稱只是盡了普通母親本分，路上從不覺得辛苦及未曾想過放棄，「每個人心中那把尺都不一樣，女兒少少進步在我眼裏都無限大，相信積少成多」。
應希言榮獲今年「屈臣氏集團香港學生運動員獎」，是全港首個以中、小學及特殊學校學生為對象的運動獎項，以「每校一獎」形式嘉許香港體壇新星。獎項自2005年創立踏入20周年，頒獎禮預定本月21日於伊利沙伯體育館舉行。