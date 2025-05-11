踏雪競走越障礙 特奧女將破繭出 16歲應希言揚威世冬運 母見證成長學會放手

文：許楚雅、圖：鍾林枝

應希言3歲確診自閉症，亦有語言障礙及輕度智障，曾是個只願浸沉畫畫和動畫世界的被動女孩。直至2022年7月，當時在佛教志蓮中學讀中三的希言迎來人生改變。她在老師鼓勵下接觸雪鞋競走，短短兩年已代表港隊在中國殘疾人冰雪運動季奪得1金2銀，現年16歲的她，今年初更在意大利都靈舉行的特奧世界冬運會雪鞋競走女子200米奪冠。

童年排斥各類運動 情定雪鞋競走因獲讚賞

應媽媽憶述，女兒童年極排斥運動，「試過跑步、溜冰、踩單車，一遇挫折或疲累就放棄，無論如何勸她也無用」。應媽媽觀察雪鞋競走都會有「苦與累」，女兒卻因享受獲讚賞和成就感而堅持訓練，「這就是自閉症孩子的純粹，會無限放大當下的快樂」。希言談起比賽時也雙眼發光，「可以去不同國家比賽、認識新朋友，這很新鮮！未來我要一直做運動員」 。

初時接觸雪鞋競走，希言會體力不繼，每晚在母親陪伴下加練；賽場需脫御寒衣服於零下20℃競走，她多次險些病倒。希言坦言最艱難考驗發生在中四首次隨港隊出外參賽，「媽媽無法陪同、手機無法使用，擔心自己走失就回不來」。不過教練抓住她好強性格，用激將法引導突破心理障礙，她自豪地說：「現在出外我能自己選食物、買東西，無媽媽陪也不怕，我大個女了！」為感恩母親陪伴與付出，喜歡畫畫的希言每年母親節都會用iPad畫賀卡送給媽媽表達愛意，並一如既往說句「我愛你，謝謝你」。

獲學生運動員獎 母親節畫賀卡表愛意

女兒成長過程中也令應媽媽感慨萬千，「幾次比賽後她變得獨立自信。我才明白，自己必須學會放手」。應媽媽坦言，這3年最感動是希言主動提出要獨自上學、訓練，往往令她內心很矛盾，既開心又擔心，「最想她可以獨立照顧自己，因為我不能陪她到老。自閉症兒童很難主動走出第一步，如果不是運動，可能她中學畢業我都無法放手。譬如教她洗頭我都花了9年時間，因為我不夠狠心逼她成長」。這位單親媽媽又稱只是盡了普通母親本分，路上從不覺得辛苦及未曾想過放棄，「每個人心中那把尺都不一樣，女兒少少進步在我眼裏都無限大，相信積少成多」。

應希言榮獲今年「屈臣氏集團香港學生運動員獎」，是全港首個以中、小學及特殊學校學生為對象的運動獎項，以「每校一獎」形式嘉許香港體壇新星。獎項自2005年創立踏入20周年，頒獎禮預定本月21日於伊利沙伯體育館舉行。