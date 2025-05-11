金塊加時掃雷霆重拾領先 艾朗哥頓查美梅利發威

上仗以43分慘敗的西岸4號種子金塊，是役雖首節先落後22：28，但其後與頭號種子雷霆打得難分難解，雙方全場出現12次打成平手，其中艾朗哥頓在末節尾役再當關鍵先生，射入一記三分球追平102：102須打加時。結果金塊靠在加時打出一段11：2攻勢，終作客113：104取勝，場數領先2：1。明早將續於主場迎敵演第4戰。

對於星級中鋒約基治整場三分球10射0中及出現8次失誤，暫代主教練大衛艾度文賽後卻以輕鬆態度面對，並開玩笑道：「他仍交出20分、16個籃板和6次助攻，這是一個多麼糟糕的NBA之夜，相信他應該是很沮喪。」

騎士贏溜馬追近場數

東岸次圈方面，頭號種子的克里夫蘭騎士在第3戰有主將伊雲莫比利、加蘭特及迪安祖亨達均傷癒復出，加上星級後衛米曹貢獻43分下，作客以126：104大勝4號種子印第安那溜馬，場數追至1：2。

至於與明尼蘇達木狼場數打成1：1的金州勇士，陣中球星「咖喱仔」史堤芬居里據報目前正接受治療，本周中將重新評估，勢無緣今早主場的第3戰。