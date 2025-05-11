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體育

伊高復出建功 大埔險勝流浪止頹

【明報專訊】大埔昨晚港超憑中場帕特華維迪完場絕殺，作客青衣運動場3：2險勝標準流浪重返勝軌，多踢一場下以兩分反壓今午3時作客深水埗運動場對九龍城的理文，暫返榜首。

流浪昨仗21分鐘由隊長劉智樂接應角球頂入先開紀錄，大埔完半場由前鋒盧卡斯頭槌扳平，並在59分鐘由傷癒復出的伊高沙托尼建功反超前。大埔及後受壓，流浪17歲混血小將馬榕生完場前扳平2：2，不過大埔在補時6分鐘由帕特華維迪衝頂絕殺險勝3：2，賽後22戰49分重返榜首，多理文兩分但多踢一場。另一場冠忠南區主場以3：1挫港會，身兼南區助教及將於完季掛靴的37歲前港腳鞠盈智，昨任隊長今季首次上陣。

李志堅認長居榜首添壓力

大埔結束聯賽兩連和兼各賽事近4仗不勝，餘下兩場為作客對傑志及主場對北區。主教練李志堅承認球隊早前長居榜首下反添壓力，「現在仲保存一點希望（爭標），終於有點運氣。球隊踢得太大壓力，多了平時不該出現的犯錯，不是正常的發揮，希望這場勝仗可挽回一些信心」。

至於昨為流浪把關的烏克蘭籍門將奧力斯，近日宣布領取特區護照入籍，據悉入選港足月底友賽曼聯及下月國際賽37人初選名單。他承認有跟港足主帥韋斯活溝通，並無懼與葉鴻輝及謝家榮等門將競爭，「我的心態是一直知道自己是最好，不會去想其他球員，我會努力向教練展示最好一面」。

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