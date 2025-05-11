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體育

俞雅欣港錦標賽平場地紀錄封后

【明報專訊】一連兩日的香港田徑錦標賽昨在灣仔運動場展開首日賽事，港將俞雅欣於女子跳遠項目雖曾連續4次被判起跳犯規，但她在最後一次試跳以6.36米平場地紀錄下奪得金牌，連續兩屆封后，並透露今年目標是創造個人最佳成績（PB），接下來將為5月底在韓國舉行的亞洲賽，以及11月的粵港澳全運會作準備。

最後一跳反壓澳洲選手

去年與巴黎奧運資格擦身而過的女子跳遠港將俞雅欣，昨雖憑首次試跳的6.2米已穩入決賽，但其後在第2、3、4及5次試跳皆因起跳犯規而被判紅旗，而上屆摘銀的澳洲隊選手Tomysha Clark先後以6.25米及6.33米高踞榜首。不過杭州亞運銅牌得主的俞雅欣頂住壓力，在最後的第6次試跳做出6.36米，順利以3厘米反壓對方兼平場地紀錄下奪金。港隊隊友賈慧妍則以5.96米獲季軍。

27歲的俞雅欣賽後談及最後一跳的感受時坦言，當刻承受一定壓力，當刻採取更進取的步伐調整，幸好能改善表現，「教練亦有給予自己很多指示，尤其需明白集中在臀部發力」。此前在英國訓練已多個月沒返港參賽的她表示，香港濕熱天氣致她出現鼻塞，熱身時需花更多時間調整節奏。

另邊廂，就讀拔萃男書院的17歲港隊小將王諾弘，昨在男子1500米跑決賽表現出色，在尾段發力衝刺，以3分58.72秒兼打破香港U18紀錄下摘銀；韓國隊的李榮泛及吳鍾哲分別摘金、銅牌。

王諾弘賽後坦言開局時速度較慢，甚至一度想放棄，但仍選擇跟上並全力衝刺，「之前多次比賽均未能跑進4分鐘大關，終於達成長期以來的目標」。

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