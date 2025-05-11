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體育

利阿組軍未雨綢繆 史諾傳簽費林邦代阿諾特

【明報專訊】利物浦提早奪得英超冠軍後，今晚英超主場迎戰阿仙奴的榜首大戰。兩隊開始為來季組軍摩拳擦掌。據報「紅軍」相中利華古遜右閘謝利美費林邦；「兵工廠」則已接近簽入皇家蘇斯達中場蘇比文迪。

利物浦副隊長阿歷山大阿諾特落實完季約滿離隊，主帥史諾賽前表示，對此感到非常失望，並確認今仗會由干拿巴特利擔任正選右閘，「就像所有支持利物浦的球迷一樣，我對他的離開感到失望。不過以這間球會的經驗，當有出色的球員離開，就會有同樣出眾的球員填補位置」。轉會新聞專家羅曼奴披露，德甲勁旅利華古遜的荷蘭國腳右閘謝利美費林邦，將被視為填補阿諾特離隊空缺的人選之一，解約金預計4000萬歐元（約3.5億港元）。

阿仙奴日前在歐聯4強出局後連續5年四大皆空。主帥阿迪達賽前確認，今仗作客晏菲路球場，入場時會列隊恭賀利物浦奪冠，認為對手值得有這樣的待遇，並希望麾下以此作為下季爭冠動力，「這就是體育精神，當有球隊比你更出色時，你就必須鼓掌認可，然後再努力追趕對方水平」。據羅曼奴昨報道，西甲球會皇家蘇斯達的26歲西班牙隊中場蘇比文迪已口頭同意加盟阿仙奴，解約金為6000萬歐元（約5.25億港元）。

紐卡素迎車路士 同為前五而戰

另外，紐卡素同晚主場迎戰車路士，兩隊同樣35戰63分分列第4及5位，將續為確保前五取得歐聯席位而戰。

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