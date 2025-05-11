國家打吡定西甲江山 巴塞誓單季四殺皇馬 球員缺席記招專注備戰

巴塞隆拿vs.皇家馬德里 now632台 晚上22：15直播

隨住季席的馬德里體育會早前接連失分，今屆西甲錦標勢由兩支傳統班霸兼死敵巴塞隆拿及皇家馬德里爭奪。其中巴塞雖在日前的歐聯4強下馬，但此前已奪西班牙盃及西超盃，有望爭取國內三冠王，加上今季已三殺皇馬，往績佔明顯上風，若今晚再挫對方，將可拉開7分優勢，在尚餘3輪下爭冠路將只餘一步之遙；不過「銀河艦隊」是役若破今季宿命力克巴塞，雙方分差將只有1分，誰能笑到最後將倍添變數。

達史特根復出無礙施捷斯尼續擔正

賽前巴塞更讓球員避席此仗賽前記者會，務求讓球員全神貫注備戰這場左右大局之戰，而獨自出席的主帥費歷克則表示：「己隊的狀態很好，雖然歐聯未能走到最後令人失望，但我們仍在正軌之上，接下來4場聯賽非常關鍵，必須對自己的目標保持信心。正如我之前所言，球隊會專注於每一場，當然包括國家打吡。」被問及有望季內四殺皇馬，他則提醒麾下絕不能因往績而鬆懈，「你永遠無法預測兩支偉大的球隊對碰會有怎樣的結果，但我們一定會盡全力爭勝」。他又透露近期傷癒的射手羅拔利雲度夫斯基及後衛巴迪此仗料會先列後備，並確定即使門將達史特根早前已久休復出，但今仗續會派施捷斯尼擔正把關。

皇馬欲購華迪斯 恐遭拜仁捷足先登

皇馬方面，主帥安察洛堤盛傳將於下周宣布離任並接掌巴西國家隊，由日前宣布季後離任利華古遜教職的名宿沙比阿朗素接掌「銀河艦隊」。據德國《圖片報》消息指，沙比已着手為皇馬下季人腳「埋班」，惟現為他麾下主力的德國國腳中場科利安華迪斯，已被應屆德甲盟主的班霸拜仁慕尼黑捷足先登，並已與對方初步達成加盟協議。

此外，皇馬會長皮里斯亦落實不會隨隊赴巴塞觀戰，並取消兩軍高層賽前慣例的聯誼聚餐，據報此舉因雙方在今季就球證執法公平等議題上出現分歧所致。人腳方面，皇馬是役有多達6名守將因傷缺陣，料將由年輕中堅魯爾阿辛斯奧伙拍中場曹亞文尼鎮守中路。