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體育

大坂直美有女萬事足 不排除再退出網壇

【明報專訊】正當不少媽媽級運動員努力爭取拾回昔日光輝之際，日前贏得復出後首冠的網球壇女單前「世一」日籍名將大坂直美則選擇隨心而行，稱若自覺未能達到預期目標，便會回到女兒Shai身邊。

感恩日前首揚威泥地賽

大坂直美在2022年9月宣布懷孕前，手握4座女單大滿貫錦標，至前年7月成為新手媽媽。5個月後正式復出後，屢次受傷患問題影響演出，全年單打成績是22勝17負，但上季法網女單次圈僅以盤數1：2不敵最終奪冠的時任「世一」的波蘭籍名將施維雅達，總算是一次鼓勵。

暗示未達預期寧長伴愛女

至於復出後首次封后則直至日前WTA 125級的法國聖馬洛公開賽才出現，也是她自2021年2月揚威大滿貫的澳洲公開賽後首度掄元。她賽後亦為其職業生涯首度揚威非擅長的泥地賽而感恩。

與此同時，27歲的大坂亦希望隨心而行，承言已22個月大的女兒Shai對自己愈來愈重要，又表示愛女已為自己帶來很好的小休息，「Shai令我放鬆，是我生命中最特別的人物！」大坂又透露會令睡房漆黑一片，好讓兩母女能一起安睡，「她那發出的細微聲音，美妙得就像是睡房的背景音樂」，並感悟道：「若自覺沒達到復出後應達的水平，我寧願花時間陪伴我的女兒。」言下之意，正出席羅馬大師賽的大坂，或現已身處人生抉擇的「十字路口」了。

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