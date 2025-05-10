母親級選手重新上路 向世界展真我 無懼身心負擔 冀為熱愛運動初心奮戰

女性「十月懷胎」，由懷孕到分娩便須小心翼翼地照顧身體，身為職業運動員一般在懷胎後便要接受醫生評估是否適宜繼續比賽，至懷胎13周後通常已要減少甚至暫停運動員生涯。英國體育委員會曾發布《懷孕指引》建議女性運動員要接受從懷孕到產後共18個月的醫療諮詢及訓練課程，以助回歸賽場。

丹麥甜心復出 「不必因追夢內疚」

久疏戰陣的媽媽級運動員，一般至少需花10個月至1年尋回昔日比賽耐力、爆發力和柔韌性，過程中或因無法回復昔日水平而產生挫折感，難怪現年29歲的過來人、今屆澳洲網球公開賽女雙冠軍的美籍好手泰萊唐辛曾說：「回歸職業賽較經歷一次重大傷病後復出要艱難得多。」

兩屆奧運女子柔道48公斤以下金牌得主的日籍名宿谷亮子則持正面態度，認為生育的過程可令運動員更自信，有利取得比之前更上一層樓的成就。而去年中復出的丹麥籍網球名將禾絲妮雅琪此際正向這目標進發，34歲的前「世一」「丹麥甜心」說：「我早在兩次懷孕期間便健身……人只能活一次，很多女性顯然都有自己想做的事，而且不必因追夢內疚。所有人都身兼數職，能實現夢想真是太好了。」

另外，在2017年8月以31歲之齡誕下麟兒的牙買加籍短跑名將費莎派絲，在生育前獲獎無數，復出後亦證明無礙表現，在往後的3屆世界賽共奪3金3銀1銅，並在2021年舉行的東京奧運女子4×100米奪金及女子100米摘銀。現年屆38歲的她據指在公餘亦把握時間陪伴愛兒，上月中亦出席對方的校運會，並在親子100米跑獻技，讓其他家長「食塵」下封后，實現她曾向外界明言要「做個偉大母親」的目標。

摩根：生育不代表職業生涯結束

至於在2020年初為人母的美國女足名將阿歷絲摩根亦曾表示：「生活上的改變並不意味你的職業結束。我甚至在產後休戰期間，以我的女兒作為健身用的藥球（medicine ball）練習和運動，為復出做好準備。我希望孩子將來會為我自豪。」而她亦說到做到，復出後在職業生涯續發光發熱，並於去年代表美國隊在美洲金盃封后，其間貢獻兩入球及1次助攻成為奪標功臣之一。年屆35歲的她，隨後亦宣布光榮引退，準備迎接第2胎。