體壇快訊：華拉尼下周首訪港辦見面會

沙比證季後離利華古遜

執教利華古遜的沙比阿朗素昨稱，會在今季結束後離隊。這名43歲的西班牙籍教練盛傳將在今夏取代安察洛堤，成為皇家馬德里的新帥。沙比於2022年10月接掌「藥廠」帥印，上季帶領球隊成為德甲和德國盃雙料冠軍，並獲去季歐霸亞軍，今季聯賽也篤定以亞軍衝線。

莎芭倫卡艾卡拉斯羅馬賽過關

頭號種子白俄羅斯籍的莎芭倫卡，昨羅馬網球大師賽女單次圈以兩盤6：2輕取俄羅斯籍的樸達普娃，第3圈將碰23號種子美籍名將基蓮。男單3號種子西班牙籍的卡路士艾卡拉斯以兩盤6：3勝塞爾維亞籍的拿祖域，但14號種子保加利亞籍的狄米托夫爆冷負意大利籍的柏沙路。

洛城奧運兩場館辦開幕禮

2028年洛杉磯奧運組委會宣布，將於2028年7月14日在兩個不同場地辦奧運開幕禮，當中包括洛杉磯紀念體育場及SoFi體育場，令洛城奧運成為首個在兩個場館開幕的夏季奧運會。前者於2028年7月30日兼辦閉幕禮，令洛杉磯紀念體育場成為首個曾舉辦3屆賽事的場館。