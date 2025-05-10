港足明星選舉今午起投票 港足6·10亞盃外落實啟德主場館上演

港足下月5日先友賽尼泊爾隊，同月10日亞洲盃外圍賽第3圈對印度隊。霍啟山昨確認，該仗將是港足首次起用可容納5萬人的啟德主場館，友賽尼泊爾則在香港大球場舉行，「足總會盡快公布票務安排，港足在啟德第一場想舉行較重要的比賽配合氣氛，相信球員和球迷都會非常期待」。足總總幹事張炎有補充，賽前會安排港足到主場館操練以熟習場地。

另外，足總昨午舉行記者會，宣布今季港足明星選舉頒獎禮將於本月28日移師灣仔合和酒店舉行，續設有香港足球先生、最佳教練、香港足球明星11人、兩名最佳青年球員等18個獎項，今午3時起足總官網開始公眾投票，本月25日晚上11時59分結束。

陳肇鈞笑言受傷影響港足先生選情

今無緣替大埔作客流浪

上季香港足球先生陳肇鈞今季突破個人單季入球新高，但最近因傷缺陣大埔兩仗，球隊暫少理文1分屈居第2。問到蟬聯機會，這名32歲港足中場稱雖想再挑戰自己，但承認最後階段受傷料影響選情，認為最大競爭對手是爭標兩隊主力的理文翼鋒艾華頓與東方前鋒巴科爾，「無論結果如何，我覺得已超越了自己，獎項未必完全反映到成就」。他預計最快再多一周始復出，大埔今晚6時青衣運動場作客標準流浪料續缺陣。