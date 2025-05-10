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體育

曼聯熱刺會師歐霸決賽 英超隔6年再內訌 來季6隊戰歐聯

【明報專訊】兩支英超球隊曼聯及熱刺昨在歐霸4強次回合，分別主場4：1反勝畢爾包及作客2：0輕取波杜基林特，同樣以總比數大捷，晉身本月22日決賽爭冠成為第6隊英超出戰來屆歐聯，以及相隔6年再次上演全英對決。

首回合領先3球的曼聯昨坐陣奧脫福球場，31分鐘雖先失守半場落後0：1，不過「紅魔」在最後20分鐘連入4球，分別由後備入替的中場美臣蒙特首次在主場建功兼梅開二度，包括完場前半場笠射得手，加上隊友卡斯米路與海倫各建一功，終反勝4：1，兩回合計大勝7：1，繼2016／17及2020／21年兩屆後，第3次打入歐霸決賽，以及近3季第4次晉身盃賽決賽。

另邊廂，首回合主場贏3：1的熱刺，昨作客挪威憑蘇蘭基及柏度樸路於下半場6分鐘內連入兩球，作客2：0擊敗上季挪超冠軍波杜基林特，總比數贏5：1，繼2018／19年歐聯後再晉歐洲賽決賽。兩隊英超晉身本月22日在畢爾包的新聖馬美斯球場舉行的決賽，並繼2018／19年一屆車路士4：1大勝阿仙奴後再次上演全英決賽戲碼。

艾摩廉冀完陣爭霸 盼予球迷交代

曼聯與熱刺今季英超成績欠佳分別暫列第15及16位，如今歐霸成為兩隊救贖今季的錦標。紅魔主帥魯賓艾摩廉賽後提及，他與熱刺領隊普斯迪高路今季處境相似，同樣陷入艱難一季，「我們之中只會有一人奪冠，將是場重要決賽，緊接要避免有球員在決賽前受傷，以健康陣容全力爭勝。球隊今季在英超表現太令人失望，我想給球迷一個交代，若不能奪冠，那一切都會沒有意義」。

普帥季內三殺紅魔 珍惜封王機會

熱刺今季連同盃賽3次對曼聯都能夠取勝，對兩隊排英超中下游，如今入決賽有機會成為來季第6隊英超出戰歐聯引起熱論。普斯迪高路賽後表示，會分外珍惜打入歐洲賽決賽的機會，並反駁道：「這肯定會讓很多人不爽吧，覺得我們其中一隊贏都不值得成為冠軍。球隊聯賽成績不好，但不能貶低打入決賽的成就，這是兩回事。要是入決賽這麼容易，為何聯賽前三球隊不是每隊都能做到？每隊都會有艱難時候，我覺得熱刺和曼聯都有資格參與決賽」。

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