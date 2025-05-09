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體育

體壇快訊：利迷明早起可補購渣打盃門票

【明報專訊】應屆英超冠軍的利物浦與意甲球隊AC米蘭將在7月尾於啟德體育園上演「渣打盃」，但部分門票在預售時出現混亂，主辦方昨安排補購方案，明早11時起將提供予利物浦香港官方球迷會會員補購，並公布AC米蘭的公開訓練將於7月25日晚上7時半在香港大球場進行，票價由港幣159元至199元不等。

米蘭迎博洛尼亞預演意盃決賽

意甲明晨上演獨腳戲，由博洛尼亞作客AC米蘭，亦是兩軍下周四凌晨意大利盃決戰的預演。若排第7的博洛尼亞凱旋，便可以兩分反壓祖雲達斯升上第4。此外，費倫天拿今晨歐洲協會聯賽4強次回合主場迎戰貝迪斯前，與去夏走馬上任的41歲意籍教練柏拿甸奴續約至2027年。

大坂直美晉羅馬賽第3圈

日籍名將大坂直美昨在羅馬網球大師賽女單次圈以盤數2：1反勝瑞士籍的高露碧，與次號種子波蘭籍的施維雅達及27號種子突尼斯籍的查比雅晉級第3圈，但23號種子哈薩克籍的佩汀絲娃以0：2不敵羅馬尼亞籍的克莉絲天娜，至於捷克籍名將姬維杜娃則因腳傷退賽，令13號種子俄羅斯籍的舒娜達兵不血刃晉級。

趙心童贏世賽助推桌球入奧

28歲桌球國手趙心童日前在世界賽擊敗威爾斯籍名將威廉斯，成為亞洲兼中國首名世界冠軍後，世界桌球協會主席Jason Ferguson前日稱，趙心童的成功將為這項運動在亞洲乃至全世界創造機會，並有助於其進入2032年布里斯班奧運。

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