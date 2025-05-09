梁鴻德涉巴奧前選拔作假 港協要求單車總會解釋 文體旅局責成跟進

提議梁穎儀賽前詐病 李思穎補戰個人公路賽

《星島日報》昨報道，接獲匿名投訴指控梁鴻德涉於去年6月的巴黎奧運選拔期間，要求已獲女子場地全能賽、個人公路賽及公路計時賽入場券的李思穎，放棄後兩者資格，讓排名第2的梁穎儀補上報名參加公路計時賽。據本報了解，去年7月單車總會秘書處接獲奧委會通知，再有1個女子公路計時賽名額開放予港隊，但當時單車總會義務秘書長梁志華、奧運領隊陳國基，與李思穎及其教練進行一次約半小時的線上討論，李思穎其後在會議表明只欲參戰個人公路賽及場地賽，不打算參加計時賽，同日梁鴻德便游說李思穎可「假裝」放棄公路賽名額讓梁穎儀補上，並聲稱屆時會安排梁在公路賽前「詐病」，讓李以後備身分出賽。其後梁鴻德分別要求兩名運動員電郵向他說明，授權總會在公路賽換人，又指令陳國基配合「詐病」安排，惟遭陳拒絕。

總會前總監黃志如稱內部討論應保密

在巴黎奧運擔任場地賽裁判的單車總會前行政總監黃志如接受本報查詢時表示，實際上該事件並沒發生，因該計時賽名額最終已分配給其他國家，Ceci亦能集中出戰公路賽及場地全能賽，Chloe終亦沒隨隊到巴黎。對於這次事件，黃志如認為內部討論應保密，將機密文件交予媒體屬不負責任行為，又認為梁鴻德並非有私心之人，一貫致力於單車運動發展，「他真的在現場落手落腳幫忙，包括協助調整器材、購買物資、維修單車等」。

至於單車總會前執委兼前港將仇多明表示，過往也有類似案例，但多由教練層面處理，未有太大問題，「事件爆出後，總會委員均受牽連，甚至影響總會形象。但據我所知，不少委員、現役或退役港將今次都支持德哥（梁鴻德），盼能以運動為本，而非為了其他目的」。

港協昨回覆本報時表示：「已進一步要求總會提供更多資料及解釋，以釐清事實及其裁决理據。」身兼港協副會長的立法會議員霍啟剛向本報指出：「雖有關建議做法最後沒實行，亦沒運動員在事件中受影響，但參考傳媒報道的資料，獨立調查小組報告可能未有全面交代事件，體育界十分重視體育總會管理誠信，涉事總會應重新審視證據及證供，向公眾交代事件。」

此外，文體旅局發言人接受本報查詢時稱，在獲悉事件後已要求港協暨奧委會向總會跟進，而中國香港單車總會已完成調查，強調局方非常重視體育總會的有效管治，期望運動員選拔制度是公平，透明及具公信力。