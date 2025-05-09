報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年5月9日星期五
PSG雙殺阿仙奴 6·1歐聯決戰國米 安歷基拒認同阿迪達欠運論 隔32年再演法意爭霸
當拿隆馬屢化險為夷晉級功臣 暗示麥巴比離隊後更團結
紐約人挫塞爾特人場數領先2：0 克服落後20分劣勢 連續兩仗反勝
吳英倫台北羽賽無緣8強 港女雙負東道主次圈止步
雲格反歐霸盟主獲歐聯席 普帥斥瘋狂
C朗賓施馬重聚 艾納斯反負伊蒂哈德沙特聯爭霸渺茫
電視精選
梁鴻德涉巴奧前選拔作假 港協要求單車總會解釋 文體旅局責成跟進
體壇快訊：利迷明早起可補購渣打盃門票
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
PSG雙殺阿仙奴 6·1歐聯決戰國米 安歷基拒認同阿迪達欠運論 隔32年再演法意爭霸
當拿隆馬屢化險為夷晉級功臣 暗示麥巴比離隊後更團結
紐約人挫塞爾特人場數領先2：0 克服落後20分劣勢 連續兩仗反勝
吳英倫台北羽賽無緣8強 港女雙負東道主次圈止步
雲格反歐霸盟主獲歐聯席 普帥斥瘋狂
C朗賓施馬重聚 艾納斯反負伊蒂哈德沙特聯爭霸渺茫
電視精選
梁鴻德涉巴奧前選拔作假 港協要求單車總會解釋 文體旅局責成跟進
體壇快訊：利迷明早起可補購渣打盃門票
PSG雙殺阿仙奴 6·1歐聯決戰國米 安歷基拒認同阿迪達欠運論 隔32年再演法意爭霸
當拿隆馬屢化險為夷晉級功臣 暗示麥巴比離隊後更團結
紐約人挫塞爾特人場數領先2：0 克服落後20分劣勢 連續兩仗反勝
吳英倫台北羽賽無緣8強 港女雙負東道主次圈止步
雲格反歐霸盟主獲歐聯席 普帥斥瘋狂
C朗賓施馬重聚 艾納斯反負伊蒂哈德沙特聯爭霸渺茫
梁鴻德涉巴奧前選拔作假 港協要求單車總會解釋 文體旅局責成跟進
體壇快訊：利迷明早起可補購渣打盃門票
prev
next