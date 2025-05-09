紐約人挫塞爾特人場數領先2：0 克服落後20分劣勢 連續兩仗反勝

塞爾特人是役賽前有後衛賀利地獲得社會公義獎，開局亦能一度打出22：9攻勢，下半場第3節更擴大至20分差距，惟塞爾特人在末節三分球只是11投2中，加上紐約人的星級控衛謝倫般遜尾段射入兩個關鍵罰球，前鋒米卡貝捷斯再成功抄截對方完場前的起手，紐約人終作客以91：90險勝，拉開場數2：0。

雷霆破金塊 半場轟87分寫歷史

西岸季後賽次圈方面，奧克拉荷馬雷霆昨次戰半場已攻入87分，創下NBA季後賽歷史紀錄，終主場以149：106大勝丹佛金塊，場數扳平1：1。而前日在次圈首仗初段傷退的金州勇士球星「咖喱仔」史堤芬居里，經過檢查後證實左邊大腿筋拉傷，至少將缺陣一星期，包括明早次戰作客明尼蘇達木狼的接下來3場比賽中將無緣出戰。

至於早前在西岸季後附加賽負達拉斯獨行俠出局的薩克拉門托帝王，昨宣布任命助芝加哥公牛在1991年起連續贏得3次總冠軍的57歲名宿B.J. Armstrong，成為球隊助理總經理。