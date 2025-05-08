勇士退木狼搶頭威 居里傷退下仗缺陣

曉特轟24分 笑言化身蝙蝠俠救世

木狼是役首節20：18領先，但勇士次節把握對方外線手感冰冷，打出26：11攻勢反超，下半場更有射手畢迪曉特獨取22分，占美畢拿亦有14分貢獻，終作客以99：88挫整體三分球命中率不足兩成的木狼，後者連同上輪對洛杉磯湖人的第5戰，三分球76投僅12中，打破季後賽最差紀錄。

37歲球星史堤芬居里傷退後，扛起勇士得分責任的曉特賽後開玩笑道：「今（昨）天我是蝙蝠俠，我拯救了一切，畢拿仍是羅賓。」而主帥卡爾亦承認居里勢無緣在明早作客次戰上陣。

哈利布頓三分球奠勝 溜馬連挫騎士

東岸季後賽次圈方面，溜馬作客頭號種子的克里夫蘭騎士一度最多落後20分，但其後力追之餘，更憑控衛哈利布頓完場前1.1秒射入三分球奠勝，助球隊以120：119反克有主將米曹轟入48分的騎士，場數拉開2：0。哈利布頓賽後坦言這就是NBA，就是會發生很瘋狂的事情，「我們不會放棄，並經得起考驗」。

至於在次圈落後場數0：1的西岸頭號種子奧克拉荷馬雷霆，今早再於主場迎戰4號種子金塊前獲好消息，陣中執行副總裁兼總經理森派斯迪，首獲選為今屆NBA年度最佳總管。雷霆今季在常規賽取68勝14負，成為西岸兼聯盟常規賽第1。