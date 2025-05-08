國米防線老而彌堅 阿沙比從抗癌得啟發

【明報專訊】國際米蘭勇闖歐聯決賽，分別藉出色把關當選昨仗最佳球員的36歲門將恩尼森馬，以及37歲入球功臣的意大利籍中堅法蘭斯高阿沙比均應記一功，其中後者克服睾丸癌續在場上發光發熱，他更將此視為動力，「若沒有它，我早已掛靴」。
森馬兩回合錄14次撲救一夫當關
恩尼森馬昨有7次成功撲救，兩回合計共14次瓦解巴塞隆拿強攻，成為國米晉級歐聯決賽的關鍵人物，這名去夏退出國際賽的瑞士前國腳，前年僅以675萬歐元（約5900萬港元）的轉會費，由拜仁慕尼黑加盟國米，取代當日以5020萬歐元（約4.4億港元）轉投曼聯的奧拿拿，並成為球隊上季揚威意甲的功臣。他總結昨仗道：「國米由出局邊緣，終憑反撲勝出令人拍案驚奇。」
至於在歐聯開齋的法蘭斯高阿沙比則以37歲零85天之齡，成為曼聯名宿傑斯之後，這賽事歷來第2年長的入球者。這名曾代表意大利隊出賽34次的守將，因在2013年夏天加盟薩斯索羅後患上睾丸癌，該年年底更受這癌病煎熬，導致比賽水準大跌，但他其後在國米重振雄風，他對此正面以對，並曾表示：「若非這個病，我可能28歲已掛靴。現在我已不在乎癌症，定能戰勝它，我應說『好的，我會面對它』，就像毫不畏懼地面對任何比賽一樣。」