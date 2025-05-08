國米加時挫巴塞 三季兩入歐聯決賽 後備兵法迪斯奠勝 「永遠最後才肯放棄」

【明報專訊】國際米蘭昨在歐聯4強次回合，於法定時間驚濤駭浪下逼和巴塞隆拿3：3，加時再藉後備中場大衛法迪斯鎖定4：3勝局，總比數贏7：6，近3季兩入決賽，主教練「細恩」施蒙尼恩沙基賽後歸功麾下交出超級表現；敵帥費歷克雖為「四冠王」夢碎感失望，但誓言下周日晚西甲榜首大戰主場惡鬥皇家馬德里的國家打吡重返勝軌。
巴塞半場落後兩球 連入3球掀高潮
國際米蘭首回合作客被巴塞隆拿逼和3：3，此役憑及時傷癒復出的箭頭拿達路馬天尼斯於21分鐘先開紀錄。42分鐘，拿達路禁區內被敵衛古巴斯掃跌，球證經視像裁判（VAR）覆核後判12碼，國米由中場查漢奴古操刀得手以兩球領前半場。巴塞左閘謝拉特馬田換邊後54和60分鐘，分別助攻後衛艾利加西亞及中場丹尼爾奧莫扳平，更於87分鐘由翼鋒拉芬夏比洛尼射入今季第13個歐聯入球反超前3：2，不過其前線拍檔拉明耶馬在補時3分鐘射門中柱彈出僅42秒後，國米中堅法蘭斯高阿沙比接應杜費斯傳中射成3：3，結束90分鐘法定時間。及至加時上半場9分鐘，後備上陣的國米中場大衛法迪斯於禁區內射入奠勝球，最終以4：3險勝巴塞，總比數贏7：6，平了歐聯4強兩回合最多入球紀錄下，歷來第7次坐亞望冠。
施蒙尼恩沙基說：「巴塞真是一支勁旅，但己隊球員擁有超級表現，這兩回合的演出異常精彩，值得為他們鼓掌。球員若無犧牲精神和互助，球隊是難以成功的。我很高興能執教這支球隊。」曾在8強首回合作客挫拜仁慕尼黑時亦攻入奠勝球的法迪斯則說：「這是瘋狂的一夜。我雖是後備上陣，卻像已比賽了120分鐘。我幸運地取得關鍵入球，但我就是一個永遠最後才肯放棄，以及第一個充滿信念的球員。當打和3：3時，我已相信我軍有力勝出。」
巴塞四冠夢碎 費歷克放眼贏皇馬
巴塞主帥費歷克則不滿球證執法道：「雖然我不想談他，但所有『五五波』的判決都有利於國米。」費歷克續稱為麾下表現自豪，「我們會從中領取教訓，這是成長過程之一。我們現雖沒時間訓練，但下場西甲主場大戰皇家馬德里將會返回勝軌」。巴塞今季「四冠」夢碎，但這支已奪西班牙盃和西超盃的聯賽一哥，仍有望榮膺本土「三冠王」。