國米加時挫巴塞 三季兩入歐聯決賽 後備兵法迪斯奠勝 「永遠最後才肯放棄」

巴塞半場落後兩球 連入3球掀高潮

國際米蘭首回合作客被巴塞隆拿逼和3：3，此役憑及時傷癒復出的箭頭拿達路馬天尼斯於21分鐘先開紀錄。42分鐘，拿達路禁區內被敵衛古巴斯掃跌，球證經視像裁判（VAR）覆核後判12碼，國米由中場查漢奴古操刀得手以兩球領前半場。巴塞左閘謝拉特馬田換邊後54和60分鐘，分別助攻後衛艾利加西亞及中場丹尼爾奧莫扳平，更於87分鐘由翼鋒拉芬夏比洛尼射入今季第13個歐聯入球反超前3：2，不過其前線拍檔拉明耶馬在補時3分鐘射門中柱彈出僅42秒後，國米中堅法蘭斯高阿沙比接應杜費斯傳中射成3：3，結束90分鐘法定時間。及至加時上半場9分鐘，後備上陣的國米中場大衛法迪斯於禁區內射入奠勝球，最終以4：3險勝巴塞，總比數贏7：6，平了歐聯4強兩回合最多入球紀錄下，歷來第7次坐亞望冠。

施蒙尼恩沙基說：「巴塞真是一支勁旅，但己隊球員擁有超級表現，這兩回合的演出異常精彩，值得為他們鼓掌。球員若無犧牲精神和互助，球隊是難以成功的。我很高興能執教這支球隊。」曾在8強首回合作客挫拜仁慕尼黑時亦攻入奠勝球的法迪斯則說：「這是瘋狂的一夜。我雖是後備上陣，卻像已比賽了120分鐘。我幸運地取得關鍵入球，但我就是一個永遠最後才肯放棄，以及第一個充滿信念的球員。當打和3：3時，我已相信我軍有力勝出。」

巴塞四冠夢碎 費歷克放眼贏皇馬

巴塞主帥費歷克則不滿球證執法道：「雖然我不想談他，但所有『五五波』的判決都有利於國米。」費歷克續稱為麾下表現自豪，「我們會從中領取教訓，這是成長過程之一。我們現雖沒時間訓練，但下場西甲主場大戰皇家馬德里將會返回勝軌」。巴塞今季「四冠」夢碎，但這支已奪西班牙盃和西超盃的聯賽一哥，仍有望榮膺本土「三冠王」。