趙心童自12歲受訓 前年打假波罰停賽20月

2021年英錦標封王 曾排世界第七

趙心童2016年展開職業生涯，被形容打法與英籍傳奇名將「白旋風」韋德相似，及至2021年英國錦標賽踏上首個高峰，在決賽擊敗比利時籍名將比素封王，首膺桌球三大賽錦標，世界排名亦首入前十，其後一度進佔第七位。

不過，這名桌球壇新星於2023年捲入假波案，與包括梁文博及顏丙濤在內共10名中國球手被指控於2022年操控球賽及參與賭博，其中趙心童承認與另一球員同於兩場比賽中造假，並親身參與賭波。由於趙參與程度較低，被輕判停賽2年6個月及罰款7500萬鎊（約7.7萬港元），其後因配合舉證及認罪，獲減至停賽1年8個月，終在去年9月解禁復出（內地賽事則被禁至今年7月1日）。當時趙心童曾公開道歉，稱自己因生活枯燥而盲從他人以賭博打發時間，自言「並沒從中獲得任何利益回報」。

經歷風波後，趙心童失去世界排名及職業球手資格，在多項賽事均要從外圍賽初段打起，年初他於次級巡迴賽Q Tour取得季度第一，獲未來兩季世界桌球巡迴賽（WST）資格，由2025/26球季重獲職業資格。他在今屆世界賽一鳴驚人，連同外圍賽在內連贏9場封王，寫下多項歷史。

教練稱停賽時準時訓練 攻防力升

教練張東濤賽後透露，趙在停賽期間每天準時回學院訓練，遠枱進攻能力明顯提升，同時亦積極改善防守，並在多次練習中打出滿分147。張說：「他是很有靈性的運動員，的確很有天賦，對球的理解是與生俱來的，至於處理球的很多細節問題，在經過教練指點後，他可達到一定高度，這足以說明他的學習能力。」