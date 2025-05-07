桌壇登頂 國手趙心童：艱難夢幻 亞洲首人世賽封王 破天荒業餘身分外圍賽長征奪冠

趙心童經歷前年假波案停賽1年8個月後，因失去世界排名及職業球手資格，今屆世界賽以受邀業餘球手身分從外圍賽首圈打起，首仗淘汰港將張家瑋，其後擊退兩名國家隊隊友龍澤煌及呂昊天，再於最後一關力克英籍球手史拉沙出線。

殺入正賽後，趙心童先於首圈以局數10：4淘汰威爾斯籍的積克鍾斯，再接連於十六強及八強分別以13：10及13：5擊退國家隊後輩雷佩凡與英籍好手華基連。四強遇上7屆冠軍、英籍前「世一」奧蘇利雲，趙心童打出驚喜，在中段連取9局確立領先優勢，全場3次單棒破百下，終以17：7大勝晉級，令他成為繼2016年奪得亞軍的國家隊前輩丁俊暉之後，歷來第二名殺入世界賽決賽的亞洲球手。

四強大勝奧蘇 決賽挫三冠威廉斯

趙心童在35局18勝制的決賽面對3屆世界冠軍、在四強淘汰「世一」卓林普的威爾斯名將威廉斯，早段延續強勢拉開7：1，包括在第二及第七局分別打出單棒100及104度，其後雙方戰况拉鋸，但這名國家隊好手一直保持優勢，並於第三節再度發力拉開至17：8「叫糊」。雖然威廉斯於末節初段發力連贏4局，但趙心童在第三十局把握第二次「埋枱」超分鎖定勝利，最終贏18：12，不但首次在這項桌球最頂級賽事封王，更是史上首名來自亞洲的世界冠軍，以及首名以業餘身分贏下此項桌球最高榮譽的球手，同時贏下50萬鎊（約514.6萬港元）冠軍獎金。

賽後趙心童受訪稱：「這是難以置信的，我非常興奮。威廉斯至今仍是頂尖對手，給我很大壓力。如今就像發夢一樣，我感謝家人、經理人、女友及由年少時已教導我的教練。說實話我沒想過自己能在今年站上這高峰，且參賽前亦完全沒想過會來到決賽，一切都很艱難及夢幻。」

威廉斯讚「未來巨星」

丁俊暉：圓中國球手夢

賽後將升上世界第三的威廉斯，落敗後讚揚趙心童道：「他擁有主宰球賽的能力，他將是未來桌球界的世界巨星，而且能有年輕球手登上世界冠軍，對這項運動也是件好事。現在他是中國的英雄了。」身為大師兄的38歲國手丁俊暉亦在微博撰文恭賀，稱讚趙心童達成了一代代中國桌球手的共同夢想。趙心童回覆道：「謝謝暉哥當年的堅持與突破，讓我們今天能站在更寬的跑道上繼續奔跑。」

據英國廣播公司（BBC）報道，這場在全中國備受關注的決賽估計吸引多達1.5億觀眾觀看直播。

世一卓林普出戰港賽 周五優先售票

此外，「推動大灣區桌球文化挑戰賽——洺城盃」昨日宣布於下月10及11日假新伊館舉行，「新港人」世界一哥卓林普及英籍名將里素斯基等落實參戰，門票周五（9日）起於Trip.com優先發售，本月19日起於城市電腦售票網公售。