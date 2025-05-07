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2025年5月7日星期三
桌壇登頂 國手趙心童：艱難夢幻 亞洲首人世賽封王 破天荒業餘身分外圍賽長征奪冠
趙心童自12歲受訓 前年打假波罰停賽20月
阿仙奴征PSG求反勝 阿迪達促麾下奉獻所有 迪比利無恙成大患
金塊贈雷霆季後賽首敗 約基治獻超級雙雙 哥頓三分球致勝
雲達沙月底訪港為曼聯友賽港足造勢 賽前辦一隊見面會
森林摸和水晶宮爭前五再受挫 餘3輪逐歐聯席無退路
港隊派14將赴廣東戰全運定向 領隊信有力爭獎牌
體壇快訊：徐宏傑世界波助雲南反勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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