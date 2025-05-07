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體育

體壇快訊：徐宏傑世界波助雲南反勝

【明報專訊】外流中超的港足後衛徐宏傑前晚攻入奠勝世界波，今季上陣8次累積3個入球及1次助攻，協助有港足前帥安達臣遭禁賽未能領軍的「升班馬」雲南玉昆，在半場一度落後0：2下，主場以3：2反勝山東泰山，結束5場不勝走勢。

港冰男隊世界賽掛銅

中國香港冰球男子隊上周六在墨西哥克雷塔羅完成為期7日的世界賽（IIIB），以5戰3勝2負成績，包括擊敗菲律賓、新加坡及蒙古隊獲得銅牌；金、銀牌得主為墨西哥及朝鮮隊。港隊主教練Carey Durant滿意麾下發揮，球員麥顯齊則希望來屆可爭取奪金。

Wings慈善跑籌7560萬

「Wings for Life World Run」慈善跑剛於周日結束，來自191個國家及地區逾31萬名跑手在170個城市同時起步，為「Wings for Life」脊髓損傷研究基金會籌得破紀錄逾860萬歐元（約7560萬港元）。香港於灣仔海濱長廊起跑及透過手機程式記錄時間，中國女籃聯賽（WCBA）港將李祉均都有參與，而日本跑手福田穰與德國跑手Esther Pfeiffer分獲賽事男、女子總冠軍。

港女足今迎五人亞盃首擊

香港女子足球代表隊今午5時在呼和浩特舉行的女子五人足球亞洲盃登場，在B組首戰面對越南隊。球隊經理曾偉忠指出，女足球員雖日常要兼顧11人賽事，但經歷3次短期集訓後已準備就緒。港女足同組另有伊朗及菲律賓隊。

英電單車賽意外釀兩死

在英國柴郡舉行的次級別超級電單車賽昨發生致命意外，車群在首圈首個彎位連環相撞下令11名車手倒地，當中更有戰車着火焚燒令賽事最終腰斬，而21歲英籍車手奧雲贊拿（Owen Jenner）及新西蘭籍的29歲車手沙恩李察臣（Shane Richardson）經搶救下最終不治。

米蘭反勝熱拿亞續排第9

AC米蘭昨在意甲作客熱拿亞雖先被破門，但鋒將拉菲爾利亞奧在76分鐘禁區內抽入扳平，1分鐘後再藉敵軍中場費特普擺烏龍終反勝2：1，近4輪取3勝的米蘭以57分續排第9位，聯賽餘3輪下與第4位的羅馬仍有7分差距。

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