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體育

體壇快訊：陳善鈺紐約PSA挑戰賽反勝封后

【明報專訊】次號種子的22歲壁球港將陳善鈺（圖中）昨於紐約PSA挑戰賽女單決賽，先輸兩局下連取3局反勝頭號種子的英格蘭籍球手Alicia Mead奪冠，贏得今年首項錦標，而港隊「師妹」謝依霖則在奧地利薩爾斯堡舉行的莫札特公開賽決賽，同樣贏局數3：2封后。

皮亞斯齊揚威邁站季內四度封王

麥拿侖車隊的車手皮亞斯齊雖在世界一級方程式（F1）邁阿密站排位賽僅得第4，但昨晨戰至正賽第14圈時，壓過頭位起步的紅牛車隊的車手「韋少」韋斯塔本，終經過57圈後率先衝線，連贏3站並奪今季第4個分站冠軍。隊友諾利斯及平治的羅素則分別摘得亞、季軍；韋少屈居第4完賽。

大坂直美贏聖馬洛賽產後首奪魁

日籍女將大坂直美昨在法國聖馬洛WTA125級網球賽，於決賽直落局數6：1、7：5擊敗斯洛文尼亞籍球手嘉雅祖雲，贏得自2023年7月成為人母後首項WTA女單錦標。馬德里公開賽方面，挪威籍球手卡斯柏魯迪男單決賽以7：5、3：6、6：4、盤數2：1擊敗英籍新星德拉柏，首奪ATP千分賽冠軍。

日足上周六逾42萬人入場破紀錄

上周六日本職業足球各級聯賽共舉行28場比賽，總入場人數達逾42萬，打破去年約38萬人舊紀錄，清水心跳在日職主場對名古屋鯨魚，吸引最多52,847人入場。至於日前在亞冠精英聯賽8強以1：4不敵艾納斯的橫濱水手，昨正式委任暫代領軍的澳洲籍教頭基斯諾保為監督。

國家隊挫韓國蘇迪曼盃四連霸

在廈門舉行的蘇迪曼盃羽毛球賽前日上演決賽，中國國家隊連續兩屆與韓國隊爭冠，首場先有馮彥哲／黃東萍在混雙以局數2：1戰勝徐承宰／蔡侑玎；韓國隊次場女單雖靠安洗瑩直落兩局挫王祉怡扳平，但國家隊其後由石宇奇及劉聖書／譚寧分別在男單和女雙勝出，以場數3：1獲勝締造四連霸。

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