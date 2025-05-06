勇士搶七擊落火箭 畢迪曉特灑三分雨制勝 鬥木狼爭闖西決

勇士是役作客雖有史堤芬居里初段手感冰冷，僅取得3分，但上仗得分「食蛋」的畢迪曉特經過兩節後已射入6個三分球，取得22分，助球隊半場以51：39領先。火箭下半場第3節一度追至僅落後3分，惟勇士在尾段打出12：0攻勢拉開分差，終作客103：89力克火箭，場數4：3晉級，成為史上第7支以7號種子晉級的球隊，將與同「以下犯上」淘汰洛杉磯湖人的木狼爭入西岸決賽。

居里認最艱難防守 讚隊友臨危挺身

昨仗貢獻「雙雙」22分及10個籃板的勇士「老大哥」史堤芬居里，賽後認為這次系列賽是生涯面對最艱難的防守之一，「保持耐心同時又不失侵略性才是關鍵，我上半場只得到3分，但我努力打出正確的進攻，終透過得分來展現存在感」。他又讚揚隊友皆站了出來，「過去兩場敗仗，其他人談論我們的執行力、活力等，但我們把一切都排除在外，只知道我們有48分鐘的時間來奮戰」。

至於成為贏波英雄的畢迪曉特，亦透露球隊賽前曾舉行內部會議重整軍心，「從那時起，我就一直保持專注，精神高度集中，會議讓每個人都感到不寒而慄，我們知道什麼時候該投入戰鬥」。

轟19個三分球逾五成命中

溜馬東岸4強挫騎士先聲奪人

東岸方面，4號種子的印第安那溜馬昨在季後賽4強首戰，以逾五成的三分球命中率共攻下19個三分球，其中後衛安祖尼夏特貢獻5記三分球、錄得全隊最高23分，主將哈利布頓亦繳出「雙雙」22分及13次助攻，作客以121：112擊敗頭號種子的克里夫蘭騎士，場數領先1：0，明早將同樣在騎士主場上演次仗。